В Венгрии созывают Совет безопасности 8 15.11.2022, 22:46

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Причина — сообщения о падении в Польше ракет и приостановка прокачки нефти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности страны на фоне сообщении об остановке Украиной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» и новостей о падении ракет на территорию Польши, заявил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач.

— В ответ на остановку прокачки нефти по «Дружбе» и ракетный удар по территории Польши премьер Виктор Орбан созвал совет безопасности, — написал Золтан Ковач.

Ранее Украина уведомила российскую компанию «Транснефть» о приостановлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения.

Напомним, 15 ноября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, повредив объекты энергетической инфраструктуры.

Позже TVP сообщило о двух ракетах, которые по невпотвержденным данным могли упасть на территории Польши.

Агентство Associated Press со ссылкой на неназванного представителя американской разведки сообщило вечером 15 ноября, что российские ракеты пересекли территорию Польши, в результате чего погибли два человека.

В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить сообщения о том, что российские ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной.

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