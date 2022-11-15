Госсекретарь США Блинкен: Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется 2 15.11.2022, 22:59

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Энтони Блинкен

Атаки РФ не сломят волю Украины.

Ракетные обстрелы РФ, демонстрирующие ее отношение к поиску решений для справедливого завершения войны, не сломят волю Украины, заявил в Twitter 15 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Президент Украины Владимир Зеленский сегодня снова продемонстрировал лидерство, ясно дав понять, что готов к дипломатическим действиям, направленным на справедливое завершение войны, начатой Россией. Ответом России стала новая волна ракет. Эти атаки не сломят волю Украины – мы [США] будем с Украиной столько, сколько потребуется», – написал Блинкен.

.@ZelenskyyUA demonstrated leadership again today by making clear he is prepared for diplomacy toward a just end to the war Russia started. Russia's response was another wave of missiles. These attacks will not break Ukraine’s will—we will be with Ukraine for as long as it takes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 15, 2022

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