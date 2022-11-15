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Госсекретарь США Блинкен: Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется

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  • 15.11.2022, 22:59
  • 1,758
Госсекретарь США Блинкен: Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется
Энтони Блинкен

Атаки РФ не сломят волю Украины.

Ракетные обстрелы РФ, демонстрирующие ее отношение к поиску решений для справедливого завершения войны, не сломят волю Украины, заявил в Twitter 15 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Президент Украины Владимир Зеленский сегодня снова продемонстрировал лидерство, ясно дав понять, что готов к дипломатическим действиям, направленным на справедливое завершение войны, начатой Россией. Ответом России стала новая волна ракет. Эти атаки не сломят волю Украины – мы [США] будем с Украиной столько, сколько потребуется», – написал Блинкен.

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