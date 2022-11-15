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США проверяют информацию об инциденте в Польше

  • 15.11.2022, 23:26
США проверяют информацию об инциденте в Польше

В Вашингтоне заявили, что США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО».

США известно об инциденте с предполагаемым падением ракет на территории Польши. Об этом 15 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, видео опубликовало в Twitter издание NowThis.

«Мы знаем о сообщениях в прессе, в которых утверждается, что две российские ракеты поразили территорию Польши недалеко от границы с Украиной», – сказал Райдер.

При этом он подчеркнул, что пока США не располагают информацией, подтверждающей эти сообщения.

Отвечая на уточняющие вопросы, Райдер сказал, что США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО», но США ждут дополнительной информации, сообщил телеканал CNN.

«Когда дело доходит до защиты сил, мы всегда очень серьезно относимся к безопасности наших войск, где бы они ни несли службу», – сказал он.

Неназванный высокопоставленный представитель американской разведки в комментарии Associated Press подтвердил, что на территории Польши упало две российские ракеты. Агентство отметило, что это был первый случай за время войны России против Украины, когда «российское оружие обрушилось на страну НАТО».

Польша является членом НАТО с 1999 года. В статье 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны. Это означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

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