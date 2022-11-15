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Зеленский обратился к НАТО

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  • 15.11.2022, 23:38
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Зеленский обратился к НАТО

Видео.

Российский террор уже не ограничивается государственными границами Украины. Об этом в вечернем видеообращении подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

«Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины призвал страны НАТО действовать, поскольку это российский ракетный удар по коллективной безопасности.

«И я хочу сейчас сказать всем нашим польским братьям и сестрам: Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами – нет. Россия противопоставляет себя миру. Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы ее остановить!» - отметил Зеленский.

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