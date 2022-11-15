ЗРК NASAMS во время атаки РФ по Украине прошли первое боевое крещение 1 15.11.2022, 23:50

7,458

Из 10 пусков – 10 попаданий.

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые прибыли на прошлой неделе и уже защищают воздушное пространство Украины, показали хороший результат во время сегодняшней ракетной атаки, устроенной россиянами. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращени.

Президент Украины поблагодарил партнеров Украины, которые помогают защищать небо от российских атак, предоставляя средства ПВО.

«Хорошо cработали у нас сегодня системы NASAMS. Из 10 пусков – 10 попаданий», – сказал Зеленский.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат также сообщал об успешной работе немецкой ПВО IRIS-T – за время эксплуатации в Украине она уничтожила 100% целей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».