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ЗРК NASAMS во время атаки РФ по Украине прошли первое боевое крещение

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  • 15.11.2022, 23:50
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ЗРК NASAMS во время атаки РФ по Украине прошли первое боевое крещение

Из 10 пусков – 10 попаданий.

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые прибыли на прошлой неделе и уже защищают воздушное пространство Украины, показали хороший результат во время сегодняшней ракетной атаки, устроенной россиянами. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращени.

Президент Украины поблагодарил партнеров Украины, которые помогают защищать небо от российских атак, предоставляя средства ПВО.

«Хорошо cработали у нас сегодня системы NASAMS. Из 10 пусков – 10 попаданий», – сказал Зеленский.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат также сообщал об успешной работе немецкой ПВО IRIS-T – за время эксплуатации в Украине она уничтожила 100% целей.

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