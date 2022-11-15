ЗРК NASAMS во время атаки РФ по Украине прошли первое боевое крещение

ЗРК NASAMS во время атаки РФ по Украине прошли первое боевое крещение1
- 15.11.2022, 23:50
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Из 10 пусков – 10 попаданий.
Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые прибыли на прошлой неделе и уже защищают воздушное пространство Украины, показали хороший результат во время сегодняшней ракетной атаки, устроенной россиянами. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращени.
Президент Украины поблагодарил партнеров Украины, которые помогают защищать небо от российских атак, предоставляя средства ПВО.
«Хорошо cработали у нас сегодня системы NASAMS. Из 10 пусков – 10 попаданий», – сказал Зеленский.
Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат также сообщал об успешной работе немецкой ПВО IRIS-T – за время эксплуатации в Украине она уничтожила 100% целей.