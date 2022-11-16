В центре Стамбула прогремел мощный взрыв
- 16.11.2022, 1:44
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Происшествие случилось в историческом центре Стамбула.
В Турции в центре Стамбула прогремел сильный взрыв. ЧП произошло в районе Фатих. По предварительным данным, был взорван автомобиль.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
Происшествие случилось поздно вечером 15 октября в историческом центре Стамбула. Там расположена большая часть достопримечательностей и культурных ценностей турецкой столицы.
Местные СМИ сообщают о мощном взрыве автомобиля в районе Фатих. Данные о возможных пострадавших и жертвах уточняются.