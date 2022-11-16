закрыть
16 ноября 2022, среда, 2:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре Стамбула прогремел мощный взрыв

  • 16.11.2022, 1:44
  • 3,372
В центре Стамбула прогремел мощный взрыв

Происшествие случилось в историческом центре Стамбула.

В Турции в центре Стамбула прогремел сильный взрыв. ЧП произошло в районе Фатих. По предварительным данным, был взорван автомобиль.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Происшествие случилось поздно вечером 15 октября в историческом центре Стамбула. Там расположена большая часть достопримечательностей и культурных ценностей турецкой столицы.

Местные СМИ сообщают о мощном взрыве автомобиля в районе Фатих. Данные о возможных пострадавших и жертвах уточняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко