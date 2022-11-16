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Байден запрашивает у Конгресса еще $37,7 млрд для Украины

  • 16.11.2022, 3:49
Байден запрашивает у Конгресса еще $37,7 млрд для Украины
Джо Байден

Запрос гарантирует Киеву финансирование, оружие и поддержку, необходимые для самозащиты.

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 37,7 миллиарда долларов на помощь Украине как срочную помощь в связи с исчерпанием уже одобренных расходов в рамках временного бюджета.

Об этом сообщает AP.

В письме директора административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси отмечается, что более трех четвертей из 40 миллиардов долларов, одобренных Конгрессом в начале 2022 года для Украины, уже выплачены или запланированы.

«Вместе, при мощной двухпартийной поддержке в Конгрессе, мы оказали значительную помощь, которая имела решающее значение для успеха Украины на поле боя - и мы не можем позволить этой поддержке иссякнуть», - говорится в письме Янг.

Помощь Украине, о которой просит Белый дом, охватывает:

$21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку;

$14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства;

$900 миллионов на здравоохранение и поддержку украинцев, проживающих в США;

$626 миллионов на поддержку ядерной безопасности Украины.

Напомним, ранее Конгресс уже утвердил как срочное финансирование 12,3 миллиарда долларов помощи Украине в рамках временного бюджета.

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