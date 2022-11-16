Появилось видео с места падения ракеты в Польше 16.11.2022, 1:48

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В результате инцидента погибли два человека.

15 ноября в польском приграничном селе Пшеводув, как сообщают СМИ, упали две ракеты. Погибли два человека.

В сети опубликовали видео взрыва.

На месте работают пожарные и полиция, которые устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия.

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