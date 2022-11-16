Появилось видео с места падения ракеты в Польше
- 16.11.2022, 1:48
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В результате инцидента погибли два человека.
15 ноября в польском приграничном селе Пшеводув, как сообщают СМИ, упали две ракеты. Погибли два человека.
В сети опубликовали видео взрыва.
На месте работают пожарные и полиция, которые устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия.
(VIDEO) Moment after two #Russian missiles hit #Przewodow in eastern #Poland. Voices can be heard saying “Jesus, Maria” and asking “what has happened”.#UkraineWar #Ukraine #Russia #WarWithRussia #NATO #Arricle5 #PolishDefence #AttackOnPoland #UnverifiedFootage #MissileStrike pic.twitter.com/RYCzkaRVmW— Polish Defence News (@PolishDefence) November 15, 2022