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Появилось видео с места падения ракеты в Польше

  • 16.11.2022, 1:48
  • 3,318
Появилось видео с места падения ракеты в Польше

В результате инцидента погибли два человека.

15 ноября в польском приграничном селе Пшеводув, как сообщают СМИ, упали две ракеты. Погибли два человека.

В сети опубликовали видео взрыва.

На месте работают пожарные и полиция, которые устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия.

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