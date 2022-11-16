НАТО проведет заседание по инциденту в Польше
- 16.11.2022, 2:40
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Заседание послов НАТО пройдет в Брюсселе.
НАТО проведет заседание Североатлантического совета по инциденту в Польше на уровне послов в среду в Брюсселе под председательством генсека Йенса Столтенберга.
Об этом сообщил во вторник вечером журналистам в Брюсселе официальный представитель альянса.
«Североатлантический совет на уровне послов проведет экстренное заседание по ситуации в Польше под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга», - сообщил он.