НАТО проведет заседание по инциденту в Польше 16.11.2022, 2:40

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Заседание послов НАТО пройдет в Брюсселе.

НАТО проведет заседание Североатлантического совета по инциденту в Польше на уровне послов в среду в Брюсселе под председательством генсека Йенса Столтенберга.

Об этом сообщил во вторник вечером журналистам в Брюсселе официальный представитель альянса.

«Североатлантический совет на уровне послов проведет экстренное заседание по ситуации в Польше под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга», - сообщил он.

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