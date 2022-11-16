Премьер Польши призвал быть готовыми к информационным атакам 16.11.2022, 6:17

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Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий заявил, что «хаос — это оружие, которое использует РФ».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после взрывов в селе Пшеводув призвал не поддаваться на вероятные манипуляции и фейки в информационном пространстве, но доверять исключительно проверенным данным.

Об этом сообщает глава польского правительства заявил на пресс-конференции, которую транслировало общественное телевидение TVP.

Он просит сохранять спокойствие в связи с трагической гибелью двух граждан вследствие взрывов.

«Давайте не будем манипулировать. Мы должны проявлять сдержанность и благоразумие, мы должны полагаться исключительно на факты, на то, что знаем мы и что знают наши союзники», - заявил Моравецкий.

Также премьер Польши подчеркнул необходимость быть готовыми к любым неправдивым сообщениям и фейковым новостям, и «к атакам в информационном поле».

«Не будем забывать, что хаос — это оружие, которое использует Россия», - напомнил премьер Польши.

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