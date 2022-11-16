Байден сделал заявление после экстренной встречи с мировыми лидерами на Бали

Байден сделал заявление после экстренной встречи с мировыми лидерами на Бали3
- 16.11.2022, 8:10
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Лидеры «Большой семерки» и ЕС высказали полное единодушие в поддержке польского расследования.
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Европейского союза и «Большой семерки» взрыв на территории Польши в селе Пшеводув вследствие возможной ракетной атаки России. Стороны пришли к выводу о необходимости дождаться результатов расследования.
Об этом сообщается в Twitter американского лидера.
На экстренной встрече с мировыми лидерами по поводу инцидента и гибели двух человек в Люблинском воеводстве на востоке Польши недалеко от границы с Украиной Байден отметил «приверженность Соединенных Штатов поддержке польского расследования».
«Мы договорились поддержать польское расследование взрыва в сельской местности недалеко от границы с Украиной. И я собираюсь убедиться, что мы выясним, что именно произошло», - сказал американский президент.
После этого мировые лидеры намерены коллективно определить «наш следующий шаг по мере расследования».
«Среди людей за столом было полное единодушие», - подчеркнул Байден.
Кроме того, на встрече обсудили бесчеловечные российские ракетные атаки, которые Кремль применяет в войне против Украины, нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, добавил президент США.
Ранее сообщалось, что на фоне возможного удара РФ по Польше 15 ноября президент США Байден экстренно собрал лидеров G7 и Евросоюза.
Напомним, что в коммюнике МИД Польши было оглашено официальное подтверждение - взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты.
При этом президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости провести полное расследование, и подчеркнул, что НАТО находится в режиме повышенной готовности.