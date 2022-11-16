ВСУ ударили по оккупантам на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы 16.11.2022, 8:19

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Войска РФ понесли значительные потери.

В течение вторника, 15 ноября, украинские военные нанесли потери российским оккупантам на юге нашей страны. Было ликвидировано 17 захватчиков.

Войска страны-агрессора РФ также потеряли свою военную технику. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.

За сутки ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины выполнили более полусотни огневых задач, отработав по позициям врага. Наши защитники нанесли удары по местам расположения войск РФ и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы.

Было уничтожено и повреждено:

– 15 единиц авто-бронетехники врага;

– две самоходные артиллерийские установки;

– разведывательный беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10»;

– склады боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.

«Остальные потери противника доразведываются», – отметили в ОК «Юг».

Во время массированной ракетной атаки РФ на юге украинские воины уничтожили 23 крылатых ракеты. 22 были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, а еще одна – подразделением Сухопутных войск.

«12 ракет уничтожено над Николаевщиной, 7 – над Херсонщиной, 2 – над Днепропетровщиной, по 1 – над Одесщиной и Виннитчиной. Также над Одесщиной сбит дрон-камикадзе типа Shahed-136, над Николаевской областью – 9 таких дронов. Над Херсонщиной уничтожен 1 ударно-разведывательный беспилотник врага типа «Орион», – сказано в сообщении.

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