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Украина призвала к жесткому ответу на ракетный удар по Польше

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  • 16.11.2022, 8:27
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Украина призвала к жесткому ответу на ракетный удар по Польше

Глава МИД провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к жесткому и принципиальному ответу на ракетный удар по Польше 15 ноября.

Об этом он написал в Тwitter, рассказывая о телефонном разговоре с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Он отмечает, что речь шла о российском ракетном терроре — его масштабах, целях, последствиях.

«Я подчеркнул, что ответ на то, что произошло в Польше, должен быть жестким и принципиальным», - написал Кулеба.

Министр поблагодарил за подтверждение того, что США удвоят усилия по восстановлению нашей энергетической системы вместе с G7 и ЕС.

Во время массированного ракетного удара России по территории Украины был нанесен ракетный удар и по Польше. Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина отметил, что на территорию Люблинского воеводства упала ракета российского производства.

Он сообщил, что в 15:40 в селе Пшеводув Грубешевском уезда Люблинского воеводства «упала ракета российского производства, погибли двое граждан Республики Польша». В связи с этим министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных детальных объяснений.

Послы НАТО встретятся в среду, 16 ноября, по просьбе Польши на основании статьи 4 Альянса после попадания российской ракеты.

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