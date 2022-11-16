Неожиданное заявление Байдена: виновной в ракетной атаке на Польшу может быть не только Россия 7 16.11.2022, 8:38

6,862

Джо Байден

фото: reuters

Расследование продолжается.

Президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Об этом он сказал журналистам на Бали по итогам встречи с мировыми лидерами.

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал Байден (цитата по The Guardian).

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».