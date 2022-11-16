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Украинское командование раскрыло подробности российской массированной ракетно-дроновой атаки

  • 16.11.2022, 8:42
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Украинское командование раскрыло подробности российской массированной ракетно-дроновой атаки

Часть воздушных целей была уничтожена украинской ПВО.

В Оперативном командовании «Юг» рассказали подробности об уничтожении воздушных целей во время российского массированного удара по Украине ракетами и дронами, совершенного вчера днем, 15 ноября, на юге страны.

Об этом заявил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.

Отмечается, что силами и средствами зенитно-ракетных подразделений противовоздушной обороны было сбито:

5 крылатых ракет над Николаевской область,

1 ракета над Одесской областью в Подольском районе,

1 ракета в Черкасской области,

3 ракеты в воздухе над Винницкой областью.

В то же время было отмечено попадание по объектам важной инфраструктуры Кировоградской, Винницкой областей и РТЦК.

«Повреждения и разрушения получили также объекты энергетической инфраструктуры в Бериславском районе Херсонщины и на Криворожье. В Зеленодольском обществе ракета попала по территории предприятия», - рассказал спикер ОК «Юг».

Он уточнил, что были повреждены два производственных сооружения. К счастью, обошлось без жертв.

«Во время массированных ракетно-дроновых атак по Украине враг, в нашей зоне ответственности, нанес удар по объектам критической инфраструктуры Кировоградской области, Криворожья и Винницкой области. Продолжаются работы по восстановлению», - рассказал Назаров.

Жертв в указанных районах не было.

Российские оккупанты осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 с направления Каспийского моря и Ростовской области. С акватории Черного моря зафиксированы пуски крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Пораженные воздушные цели

В зоне ответственности ОК «Юг» силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 22 крылатые ракеты.

Кроме того, 1 «приземлили» подразделения Сухопутных войск.

Также ПВО ВСУ уничтожили:

12 ракет над Николаевской областью,

7 - над Херсонской областью,

2 - над Днепропетровской областью,

1 - над Одесской областью,

1 - над Винницкой областью.

Также в небе над Одесской областью был сбит 1 дрон-камикадзе типа «Shahed-136»,

над Николаевской областью - 9 таких дронов,

над Херсонской областью уничтожен 1 вражеский ударно-разведывательный беспилотник типа «Орион».

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