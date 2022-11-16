Украинское командование раскрыло подробности российской массированной ракетно-дроновой атаки
- 16.11.2022, 8:42
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Часть воздушных целей была уничтожена украинской ПВО.
В Оперативном командовании «Юг» рассказали подробности об уничтожении воздушных целей во время российского массированного удара по Украине ракетами и дронами, совершенного вчера днем, 15 ноября, на юге страны.
Об этом заявил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.
Отмечается, что силами и средствами зенитно-ракетных подразделений противовоздушной обороны было сбито:
5 крылатых ракет над Николаевской область,
1 ракета над Одесской областью в Подольском районе,
1 ракета в Черкасской области,
3 ракеты в воздухе над Винницкой областью.
В то же время было отмечено попадание по объектам важной инфраструктуры Кировоградской, Винницкой областей и РТЦК.
«Повреждения и разрушения получили также объекты энергетической инфраструктуры в Бериславском районе Херсонщины и на Криворожье. В Зеленодольском обществе ракета попала по территории предприятия», - рассказал спикер ОК «Юг».
Он уточнил, что были повреждены два производственных сооружения. К счастью, обошлось без жертв.
«Во время массированных ракетно-дроновых атак по Украине враг, в нашей зоне ответственности, нанес удар по объектам критической инфраструктуры Кировоградской области, Криворожья и Винницкой области. Продолжаются работы по восстановлению», - рассказал Назаров.
Жертв в указанных районах не было.
Российские оккупанты осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 с направления Каспийского моря и Ростовской области. С акватории Черного моря зафиксированы пуски крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».
Пораженные воздушные цели
В зоне ответственности ОК «Юг» силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 22 крылатые ракеты.
Кроме того, 1 «приземлили» подразделения Сухопутных войск.
Также ПВО ВСУ уничтожили:
12 ракет над Николаевской областью,
7 - над Херсонской областью,
2 - над Днепропетровской областью,
1 - над Одесской областью,
1 - над Винницкой областью.
Также в небе над Одесской областью был сбит 1 дрон-камикадзе типа «Shahed-136»,
над Николаевской областью - 9 таких дронов,
над Херсонской областью уничтожен 1 вражеский ударно-разведывательный беспилотник типа «Орион».