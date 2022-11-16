Reuters: Польша активировала 4-ю статью НАТО 3 16.11.2022, 9:01

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Фото: charter97.org

Послы стран Альянса проведут встречу сегодня, 16 ноября.

Послы стран НАТО проведут встречу в среду, 16 ноября, по просьбе Польши на основании статьи 4 Североатлантического альянса, после взрывов около села Пшеводув в Люблинском воеводстве около границы с Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали агентству два европейских дипломата, консультации проведут по инициативе польской стороны после инцидента 15 ноября. Встреча состоится на основании статьи 4 Альянса.

Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью любой страны-члена.

Один из дипломатов сообщил, что Альянс «будет действовать осторожно», и ему нужно время, чтобы выяснить, как именно произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда провел отдельные переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Bладимиром Зеленским.

Напомним, что две ракеты российского производства 15 ноября ударили по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы Украины.

После этого Польша приняла решение повысить боеготовность некоторых воинских частей.

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