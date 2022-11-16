Трамп идет в президенты США 13 16.11.2022, 9:16

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Дональд Трамп

Политик официально подал заявку на выдвижение.

Дональд Трамп объявил о решении снова побороться за пост президента США, документы для его баллотирования на следующих выборах уже поданы.

Об этом сообщает Reuters.

Сегодня помощники Трампа подали документы для участия в президентских выборах 2024 года.

Так, Брэдли Крейт, ранее работавший в политических организациях Трампа, подал документы в Федеральную избирательную комиссию США о создании комитета под названием «Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 года».

Ожидаемое заявление Трампа поздно вечером во вторник последовало за разочаровывающим для него результатом промежуточных выборов в Конгресс, в которых многие представители Республиканской партии обвиняют его самого.

Политические обозреватели допускают, что такой ранний старт вполне может быть направлен на то, чтобы «отразить потенциальных претендентов на выдвижение партии в 2024 году, включая восходящую звезду губернатора Флориды 44-летнего Рона ДеСантиса, и бывшего вице-президента Трампа, 63-летнего Майка Пенса», говорится в публикации.

Напомним, перед этим сообщалось, что советники Дональда Трампа предлагают ему не спешить объявлять о намерениях бороться за пост президента США на следующих выборах.

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