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«Прокуратура поставила в вину главврачу то, что у него нет лора»

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  • 16.11.2022, 9:28
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«Прокуратура поставила в вину главврачу то, что у него нет лора»

Дефицит медиков в Беларуси приводит к абсурдным инцидентам.

Врачей становится все меньше. Проект «Кошт урада» опубликовал пугающую статистику оттока медицинских работников из Беларуси. Известный врач-гинеколог Станислав Соловей рассказал «Салідарнасці», как к этому относиться и есть ли свет в конце тоннеля.

По мнению доктора Соловья, реальная статистика потери медицинских работников может быть еще хуже, чем те официальные данные, которые публикует Минздрав.

– К открытой базе вакансий нужно относиться очень аккуратно по одной простой причине: не всегда клиника будет выставлять вакансию в открытый доступ, – говорит Станислав Соловей.

– Если в клинике есть четыре ставки и должно работать четыре хирурга, а работает три, но с переработками, то можно и не вывешивать вакансию. Потому что, мол, и так справляются, можно меньше платить, а ставки закрыты. Это такой скрытый дефицит, который не так просто зафиксировать, и это первое, что стоит учитывать.

Второй момент в том, что в принципе кадры уезжают, а те, кто в возрасте, уходят на пенсию, хотя у нас и пенсионеров пытаются использовать в качестве рабочего ресурса.

Но любопытно то, что раньше у нас уезжало больше молодых специалистов, а теперь активно уезжает и средний возраст, и люди за пятьдесят.

Доктор Соловей отмечает, что Минздрав пытается бороться с данной ситуацией, ограничивая отъезд и увеличивая число выпускников медуниверситета, делая ставку на принцип «работай абы кто».

– И о качестве мы уже не рассуждаем, главное, чтобы был врач, который мог бы принять и что-то там написать. А то, что этот врач работает на трех ставках, перерабатывает, нормально не спит, не ест и ничего не успевает, это никого не волнует.

Недавно был интересный случай, когда прокуратура поставила в вину главврачу клиники то, что у него нет лора. То есть, система будет пытаться все спихивать на то, что у нас проблемы на местах. А что из этого получится? Качество медпомощи будет ухудшаться, что уже происходит и довольно активно, а скоро дойдет и до того, что просто некому будет работать физически.

В райцентрах это вообще давняя практика, где хирург – он же и проктолог, он же и лор. То есть без официальных законных прав для данной специальности люди выполняют какую-то работу.

Доктор Соловей продолжает:

– Хочется быть оптимистом, но объективно, пока у власти находятся текущие лица, крайне маловероятно, что эта ситуация качнется в другую сторону. У нас не будет экономических причин резкого роста зарплат или тех причин, которые вынудят медиков, которые хотят уехать, оставаться в Беларуси.

Вспомните историю, как заставили извиняться студентов из Гродно за то, что находились у друга, у которого на стене висел бчб-флаг. У них что будет большой энтузиазм оставаться в стране?

Врачей садят, причем демонстративно. Врачи всегда крайние. Да, Минздрав пытается не выдавать бумаги для переезда, и это просто осложнит переезд, но не остановит отток кадров.

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