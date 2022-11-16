Белорус купил участок земли на Занзибаре, но что-то пошло не так 2 16.11.2022, 10:01

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Процесс покупки растянулся на четыре года.

Издание CityDog поговорило с белорусом Алексеем, который много путешествовал по Африке, а потом захотел купить себе участок земли на острове Занзибар. Правда, процесс покупки у него растянулся на четыре года. Почему так?

Почему Занзибар: «Тут настоящий рай»

Алексей уже около 15 лет живет в Москве. Говорит, что старается чаще путешествовать и очень много ездил по Африке — причем на общественном транспорте. Дважды его путешествия заканчивались на Занзибаре.

— Один раз я поехал в путешествие с юга — из ЮАР через Зимбабве, Мозамбик, Замбию, Малави до Танзании. Тогда я первый раз попал на Занзибар, и это было 9 или 10 лет назад. Позже я ехал уже с севера Африки, из Египта, и снова поездка закончилась на Занзибаре.

Мне на острове очень понравилось, тут настоящий рай — и мелькнула мысль, что можно было бы здесь что-то делать.

Работа: разослал предложения по отелям — пригласили барменом

Через пару лет история с Занзибаром продолжилась. Незадолго до своего отпуска в январе Алексей разослал по понравившимся отелям предложение поработать у них бесплатно — за жилье и еду. Откликнулось сразу несколько гостиниц, и одна из них была в Занзибаре.

«Я выбирал демократичные, молодежные отели по всему миру. Смотрел просто отзывы на TripAdvisor или LonelyPlanet и в понравившиеся места отправлял письма. Предложения приходили даже из Латинской Америки и Южной Кореи. Из Занзибара в том числе — его я и выбрал. Купил билет и прилетел».

Интересно, что барменского опыта у Алексея не было, «только недели три курсов в Москве». Но на Занзибаре какие-то особенные навыки и не требовались — «здесь все еще в зачаточном состоянии».

«Жил я в хорошем номере, работа была просто по фану. Утром нарезали фрукты для завтрака, в обед помогали на кухне, вечером уже разливали напитки на баре, — рассказывает Алексей. — Большой плюс такой работы в том, что я за тот месяц завел много знакомств. До сих пор поддерживаю связь со знакомыми из Германии, Швейцарии, которые тогда приезжали как раз покупать участки».

Участок: за 4 года его стоимость выросла

Участок земли на Занзибаре Алексей решил купить четыре года назад. Правда, оформили его изначально «по кривой схеме», поэтому процесс затянулся.

«Мы не знали, как здесь что происходит, а нам сказали, что для оформления нужен местный партнер. Мы заключили партнерское соглашение, по которому у нас с женой — 95%, а у партнера — 5%. И он должен был заниматься оформлением всех бумаг. Но потом выяснилось, что партнер так ничем и не занимался, а два года назад умер. Сразу приехать из-за пандемии мы не смогли, поэтому вот только сейчас разгребаем все вопросы. В одной юридической компании нам пообещали посодействовать, поэтому при хорошем раскладе уже через полгода участок наконец-то будет нашим. А пока у нас только договор купли-продажи, бумага с обозначением границ участка и столбики, которыми мы огородили землю три года назад.

Тогда еще мы нанимали местных, которые очистили участок от кустов и травы, но за это время все заросло еще больше. Ну а пока участок до конца не оформлен, строить на нем мы ничего не хотим. А так у нас есть несколько вариантов развития событий: во-первых, землю можно продать (ее стоимость за это время уже выросла); во-вторых, можно построить мини-гостиницу и заняться бизнесом — правда, для этого придется переехать на Занзибар, а мы пока к этому не готовы; и в-третьих, здесь можно построить дачу и приезжать самим или сдавать.

За участок на первой береговой линии, кстати, заплатили 20 000$. Но он приобретается не в собственность (иностранцам нельзя), а оформляется в лизинг на 33 года с возможной пролонгацией».

Африка «изнутри»: если заплатил аванс, можно забыть — никто ничего делать не будет

«Работает здесь всё ужасно: African style в полной красе. Люди, которые уже начали вести бизнес на острове, говорят, что это тяжело: с персоналом, с их отношением к работе, с повсеместной коррупцией и т.д. Если идти законным путем, будет долго и не факт, что вообще возможно. Если незаконным, будет быстрее, но очень криво. Плюс ко всему для тебя как для иностранца будет совсем другая стоимость услуг. А еще другая культура, другое понимание красоты.

Местные на Занзибаре живут одним днем. Если обрисовать им перспективу — мол, сейчас ты сделаешь эту работу, потом мы разовьемся и работы (и денег, соответственно) будет больше, — это вообще не проникает в их голову. Только здесь и сейчас. Если заплатил какие-то деньги авансом, можно про них забыть — какая-то работа, может, и будет сделана, но только наполовину, а потом и вообще заброшена.

Уровень жизни у местных очень низкий. Деревни — удручающее зрелище. Они там живут в каких-то коробках без стекол, работают в поле, что-то выращивают, смотрят своих тощих куриц и коров. Если бы не туризм, который приносит и деньги, и работу, я вообще не представляю, как бы они здесь жили. Кроме специй, остров ничего не производит».

Виза: на три месяца ставят по прилету

Если ехать в Занзибар не пакетным туром, а самостоятельно, Алексей все равно советует останавливаться в отеле. Говорит, что, по крайней мере, там будет готовая еда неплохого качества. В противном случае придется закупаться на рынках — а это часто грязь, антисанитария и вот это вот все. Какие-то универсальные магазины с продуктами на острове тоже есть, но цены там на порядок выше, потому что такие места изначально ориентированы на приезжих. «А в Африке если ты белый человек, то автоматически у тебя есть деньги».

Заранее делать визу на Занзибар не нужно: она ставится по прилете на три месяца и стоит 50$. Потом можно выехать на денек и снова вернуться. А если начинаете свой бизнес на острове, то на два-три года оформляется резидентство — после можно продлить.

После ковида: цены выросли некритично, валюта стабильная

«Когда я приехал на Занзибар первый раз, на севере острова было тихое, спокойное место с минимумом гостиниц. И буквально года три назад здесь случился туристический бум, активно стали строиться отели, полетели отдыхающие, еще и местный аэропорт стал принимать международные рейсы (а не только локальные, как было раньше) — и на том же севере сейчас шумная тусовка.

Из-за ковида я не был на Занзибаре три года, сейчас прилетели с женой — все застраивается. Цены немного выросли, но не так критично, как в Беларуси или России. Валюта стабильная — курс местного шиллинга почти таким и остался. Так что свой участок на Занзибаре — неплохой запасной вариант (мало ли что будет в ближайшее время в Беларуси и России). А на острове по факту можно и в каком-то бунгало без стекол жить — погода здесь круглый год отличная».

А зачем вообще лететь на Занзибар?

«Занзибар — это пляжный отдых. Плавание, снорклинг, экскурсии на другие острова, дельфины. Можно взять сафари на континент и вернуться обратно. А кто-то делает восхождение на Килиманджаро, а потом едет на Занзибар отдыхать. Ничего другого здесь нет. Мне на Занзибаре хорошо.

На эмоциях и было принято решение купить здесь участок — просто порыв души. Если бы я знал, что все это растянется на такое долгое время, то, наверное, не покупал бы. Тогда это смотрелось более простым и быстрым. Но, может, это только нам так не повезло. Знаю людей, которые купили участок 4 года назад, построили гостиницы — и сейчас у них уже все работает».

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