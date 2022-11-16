В Минске установил рекорд по сделкам с квартирами
- 16.11.2022, 10:15
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Стала известна средняя цена за «квадратный метр».
В октябре в Минске зарегистрировано 1458 сделок купли-продажи квартир, что стало рекордом для этого месяца за последние 10 лет, пишет realt.by.
За месяц количество объявлений о продаже недвижимости в столице увеличилось на 12%. Рост предложения связан с активностью агентств недвижимости, которые оперативно добавляли объявления о продаже квартир в новостройках в Октябрьском и Московском районах.
Структура спроса не изменилась по сравнению с сентябрем: половина всех сделок совершена с 1-комнатными квартирами, треть — с «двушками». И только 18% — с 3-комнатными квартирами.
В новых домах квартиры покупали реже — только в 9% случаев. Сниженный спрос зафиксирован на квартиры в современных каркасных и панельных домах.
Средняя цена проданных квартир в октябре находилась около отметки $1301/кв.м., что соответствует уровню сентября.