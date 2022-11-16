В Минске установил рекорд по сделкам с квартирами 16.11.2022, 10:15

1,004

Стала известна средняя цена за «квадратный метр».

В октябре в Минске зарегистрировано 1458 сделок купли-продажи квартир, что стало рекордом для этого месяца за последние 10 лет, пишет realt.by.

За месяц количество объявлений о продаже недвижимости в столице увеличилось на 12%. Рост предложения связан с активностью агентств недвижимости, которые оперативно добавляли объявления о продаже квартир в новостройках в Октябрьском и Московском районах.

Структура спроса не изменилась по сравнению с сентябрем: половина всех сделок совершена с 1-комнатными квартирами, треть — с «двушками». И только 18% — с 3-комнатными квартирами.

В новых домах квартиры покупали реже — только в 9% случаев. Сниженный спрос зафиксирован на квартиры в современных каркасных и панельных домах.

Средняя цена проданных квартир в октябре находилась около отметки $1301/кв.м., что соответствует уровню сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».