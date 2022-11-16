Анджей Дуда о ракетной атаке на Польшу: НАТО находится в режиме готовности
- 16.11.2022, 10:22
Польские власти действует спокойно и взвешенно.
Североатлантический альянс готов отреагировать на возможное попадание ракеты по территории Польши.
Об этом говорится на странице канцелярии президента Польши Анджея Дуды в сети «Твиттер».
«Североатлантический альянс находится в режиме готовности. Мы повысили уровень готовности Вооруженных сил Польши, в том числе противовоздушной обороны. Наши самолеты будут поддерживать самолеты союзников», - заявили в канцелярии со ссылкой на слова президента Польши.
В ведомстве добавили, что Польша «действует спокойно и взвешенно».
Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.