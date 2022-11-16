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Анджей Дуда о ракетной атаке на Польшу: НАТО находится в режиме готовности

  • 16.11.2022, 10:22
Анджей Дуда о ракетной атаке на Польшу: НАТО находится в режиме готовности
Анджей Дуда

Польские власти действует спокойно и взвешенно.

Североатлантический альянс готов отреагировать на возможное попадание ракеты по территории Польши.

Об этом говорится на странице канцелярии президента Польши Анджея Дуды в сети «Твиттер».

«Североатлантический альянс находится в режиме готовности. Мы повысили уровень готовности Вооруженных сил Польши, в том числе противовоздушной обороны. Наши самолеты будут поддерживать самолеты союзников», - заявили в канцелярии со ссылкой на слова президента Польши.

В ведомстве добавили, что Польша «действует спокойно и взвешенно».

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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