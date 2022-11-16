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Бойцы ВСУ уничтожили две российские системы 2С4 «Тюльпан»

  • 16.11.2022, 10:23
Бойцы ВСУ уничтожили две российские системы 2С4 «Тюльпан»

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили два российских минометных комплекса 2С4 «Тюльпан». Это сделали артиллеристы с аэроразведчиками 110-й отдельной бригады территориальной обороны Запорожской области.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. Он также обнародовал видео этого процесса.

«Аэроразведчики вместе с подразделением артиллерийской поддержки уничтожили две системы 2С4 «Тюльпан», – подписал видео Бутусов.

2С4 «Тюльпан» – это советский самоходный миномет калибра 240-мм, предназначенный для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений. Он способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности.

В войне против Украины российские военные использовали минометы 2С4 «Тюльпан» при штурме Луганского аэропорта в 2014 году и при штурме завода «Азовсталь» во время боев за Мариуполь в 2022 году.

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