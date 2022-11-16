Президенты Польши и Украины провели срочный телефонный разговор 16.11.2022, 10:30

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иллюстрационное Фото: president.gov.ua

До этого Анджей Дуда говорил с президентом США Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский провели срочный телефонный разговор.

Об этом сообщили в Канцелярии президента Польши.

До этого Анджей Дуда говорил с президентом США Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также Анджей Дуда созывает заседание СНБО 16 ноября, как сообщил глава его администрации Шрот.

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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