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Глава ЦРУ посетил Киев во время массированной ракетной атаки РФ

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  • 16.11.2022, 10:37
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Глава ЦРУ посетил Киев во время массированной ракетной атаки РФ
Уильям Бернс

В рамках визита состоялась встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Директор ЦРУ Уильям Бернс 15 ноября приехал с визитом в Киеве и провел встречу с президентом Украины, а также с украинскими коллегами из разведки.

Об этом сообщает CNN.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Бернс находился в безопасности в посольстве США во время российских ракетных ударов по Киеву. Стоит отметить, что это уже второй известный визит директора ЦРУ в Киев менее чем за месяц.

Поездка главы ЦРУ в Украину состоялась сразу после встречи в понедельник в Анкаре с его коллегой из российской разведки Сергеем Нарышкиным.

Напомним, глава ЦРУ Ульям Бернс провел встречу с Нарышкиным в Анкаре. Стороны обсуждали ряд вопросов, в том числе угрозу ядерной эскалации.

На фоне встречи разведчиков в Турции Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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