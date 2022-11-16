ВСУ ликвидировали целый батальон из «ЛНР» 4 16.11.2022, 10:53

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Из-за значительных потерь под Майорском командование его расформировало.

В Луганской области ВСУ ликвидировали вражеское подразделение «ЛНР». Из-за значительных потерь командование его расформировало.

Также на территориях псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние, сообщает Генштаб ВСУ.

«После боев в районе населенного пункта Майорск потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное. Командованием противника расформировало указанное подразделение», - говорится в сообщении.

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