Стали известны подробности разговора с российским послом в МИД Польши 3 16.11.2022, 11:01

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Фото: Charter97.org

Встреча длилась всего четыре минуты.

Польское радио Zet сообщило подробности встречи, которая произошла в штаб-квартире МИД между министром иностранных дел Польши Збигневом Рауем и послом России Сергеем Андреевым.

Дипломат явился в ведомство поздно вечером, встреча длилась всего четыре минуты, прошла «без обмена любезностями».

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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