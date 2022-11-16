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Стали известны подробности разговора с российским послом в МИД Польши

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  • 16.11.2022, 11:01
  • 16,902
Стали известны подробности разговора с российским послом в МИД Польши
Фото: Charter97.org

Встреча длилась всего четыре минуты.

Польское радио Zet сообщило подробности встречи, которая произошла в штаб-квартире МИД между министром иностранных дел Польши Збигневом Рауем и послом России Сергеем Андреевым.

Дипломат явился в ведомство поздно вечером, встреча длилась всего четыре минуты, прошла «без обмена любезностями».

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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