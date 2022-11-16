Стали известны подробности разговора с российским послом в МИД Польши

Стали известны подробности разговора с российским послом в МИД Польши3
- 16.11.2022, 11:01
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Встреча длилась всего четыре минуты.
Польское радио Zet сообщило подробности встречи, которая произошла в штаб-квартире МИД между министром иностранных дел Польши Збигневом Рауем и послом России Сергеем Андреевым.
Дипломат явился в ведомство поздно вечером, встреча длилась всего четыре минуты, прошла «без обмена любезностями».
Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.