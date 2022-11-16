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На белорусских дорогах появился гололед

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  • 16.11.2022, 11:05
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На белорусских дорогах появился гололед
иллюстрационное фото

МЧС предупреждает о повышенном риске.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям вынесли предупреждение о гололедице на дорогах Беларуси. Оперативную информацию опубликовали в телеграм-канале МЧС.

Сообщается, что 16 ноября гололедица ожидается на участках дорогах в северо-восточной части страны, то есть в Витебской и Могилевской областях. В МЧС, в связи с этим, предупредили белорусских водителей об определенных факторах опасности.

- Затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, повышенный риск травматизма населения, - проинформировали в пресс-службе.

Также во многих районах Беларуси в этот день - осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневные часы ветер до 7-12 метров в секунду северо-восточного направления. Воздух прогреется в среднем до -2…+4 градусов днем. Теплее лишь в южных регионах - около +6 градусов.

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