закрыть
16 ноября 2022, среда, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Саммит G20 резко осудил войну Россию за войну в Украине

9
  • 16.11.2022, 11:09
  • 5,780
Саммит G20 резко осудил войну Россию за войну в Украине
Фото: EPA

Принято итоговое заявление.

Страны G20 подвергли резкой критике развязанную Россией войну в Украине в совместном заявлении, принятом на саммите «большой двадцатки» на Бали в среду, 16 ноября, сообщает dw.com.

«Большинство членов осудили войну в Украине самым решительным образом и подчеркнули, что она вызывает неизмеримые человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость мировой экономики», - говорится в документе.

В тексте отмечается, что эта война ограничивает глобальный экономический рост, стимулирует инфляцию, нарушает цепочки поставок, усугубляет отсутствие энергетической и продовольственной безопасности и повышает риски для финансовой стабильности.

В то же время касательно России в документе оговорено, что среди участников встречи в верхах «были другие мнения и разные оценки ситуации и санкций». «Мы признаем, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, но мы признаем, что вопросы безопасности могут оказать значительное влияние на глобальную экономику», - заявляют члены «Группы двадцати». Без прямого упоминания войны в Украине в документе подчеркивается: «Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы».

Лидеры крупнейших промышленно развитых и развивающихся стран настаивают на необходимости мирного урегулирования конфликтов, усилий по преодолению кризисов, дипломатических шагов и диалога.

Вместо президента РФ Владимира Путина в работе саммита G20 на индонезийском острове Бали принял участие глава российского МИДа Сергей Лавров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко