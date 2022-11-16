Саммит G20 резко осудил войну Россию за войну в Украине 9 16.11.2022, 11:09

5,780

Фото: EPA

Принято итоговое заявление.

Страны G20 подвергли резкой критике развязанную Россией войну в Украине в совместном заявлении, принятом на саммите «большой двадцатки» на Бали в среду, 16 ноября, сообщает dw.com.

«Большинство членов осудили войну в Украине самым решительным образом и подчеркнули, что она вызывает неизмеримые человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость мировой экономики», - говорится в документе.

В тексте отмечается, что эта война ограничивает глобальный экономический рост, стимулирует инфляцию, нарушает цепочки поставок, усугубляет отсутствие энергетической и продовольственной безопасности и повышает риски для финансовой стабильности.

В то же время касательно России в документе оговорено, что среди участников встречи в верхах «были другие мнения и разные оценки ситуации и санкций». «Мы признаем, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, но мы признаем, что вопросы безопасности могут оказать значительное влияние на глобальную экономику», - заявляют члены «Группы двадцати». Без прямого упоминания войны в Украине в документе подчеркивается: «Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы».

Лидеры крупнейших промышленно развитых и развивающихся стран настаивают на необходимости мирного урегулирования конфликтов, усилий по преодолению кризисов, дипломатических шагов и диалога.

Вместо президента РФ Владимира Путина в работе саммита G20 на индонезийском острове Бали принял участие глава российского МИДа Сергей Лавров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».