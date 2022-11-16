В Беларуси взлетели военные истребители: масштабная воздушная тревога в Украине

В Беларуси взлетели военные истребители: масштабная воздушная тревога в Украине7
- 16.11.2022, 11:12
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С белорусских аэродромов вылетели российские МиГ-31К и еще три самолета.
Во всех областях Украины, кроме Крыма, объявили масштабную воздушную тревогу. В Беларуси в это время зафиксировали вылет истребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.
Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена в 10:46 (по Минску).
В настоящее время мониторинговая группа в Беларуси зафиксировала вылет МиГ-31К и еще трех истребителей.