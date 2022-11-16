В Беларуси взлетели военные истребители: масштабная воздушная тревога в Украине 7 16.11.2022, 11:12

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иллюстрационное фото

С белорусских аэродромов вылетели российские МиГ-31К и еще три самолета.

Во всех областях Украины, кроме Крыма, объявили масштабную воздушную тревогу. В Беларуси в это время зафиксировали вылет истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена в 10:46 (по Минску).

В настоящее время мониторинговая группа в Беларуси зафиксировала вылет МиГ-31К и еще трех истребителей.

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