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Минздрав приостановил работу сразу трех медцентров

  • 16.11.2022, 11:20
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Минздрав приостановил работу сразу трех медцентров

От них требуют «устранить нарушения».

Минздрав приостановил действие лицензий трех медцентров — ОДО «Медицинский центр «Кравира», ООО «Доктор Немо», ООО «ПлеядаМед» (Dental Clinic). Решение вступает в в силу 28 ноября и будет действовать до устранения выявленных нарушений.

Минздрав заявил, что «нарушения могли повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда».

Напомним, ранее Минздрав приостанавливал действие лицензий медцентров «Нордин» и «Три Дантиста Плюс».

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