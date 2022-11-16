ВСУ нанесли мощные удары по позициям армии РФ на левом берегу Днепра под Херсоном
- 16.11.2022, 11:24
- 3,824
Взрывы прогремели в Чаплинке, Скадовске и Каланчаке.
Прошедшие сутки на временно оккупированных территориях Херсонщины были неспокойными: предварительно известно о поражении вражеских объектов в Чаплинке, Каланчаке и Скадовском районе.
Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и «прилетах» по объектам и позициям оккупантов на левобережной части Херсонской области.
О «хлопках», прозвучавших вечером и ночью с 15 на 16 ноября в Каланчаке, Скадовском районе и Чаплинке, сообщают херсонские телеграмм-каналы.
Предварительно известно о точечных попаданиях ВСУ по позициям врага. В Новониколаевке Скадовского района, по имеющейся информации, поражен личный состав оккупантов: на место событий прибыла карета скорой помощи, а впоследствии три грузовика выехали в направлении Скадовска.
Масштабные разрушения одного из российских объектов в Каланчаке можно увидеть даже на спутниковых изображениях. Соответствующие снимки, датированные 15 ноября, обнародовал в Твиттере OSINT-исследователь, работающий под никнеймом Scil.
Ruins south of occupied Kalanchak (Kherson).— Scil (@scil_int) November 15, 2022
Site used by 🇷🇺 military. Satellite images show recent terramorphing, something still seems to be burning.
Can't really say this was it, but very high probability.
Coords:
46.22881086,33.29287043 https://t.co/6bZt5MU0iZ pic.twitter.com/yXlP6013yS
«Руины к югу от оккупированного Каланчака (Херсонщина). Участок используется российскими военными. Спутниковые снимки показывают недавний терраморфинг, кажется, что-то до сих пор горит. Не могу точно сказать, что это прилет, но очень большая вероятность. Координаты: 46.22881086, 33.29287043», – говорится в сообщении.
В то же время спутниковые снимки авиабазы во временно оккупированной Чаплынке свидетельствуют, что аэродром опустел. Похоже, что большинство техники отсюда вывезли. Осталось только несколько единичных транспортных средств.
Chaplynka, Kherson.— Scil (@scil_int) November 15, 2022
Russian base seems to be almost empty. Looks like most vehicles have been moved away. Only some seldom vehicles been left behind.
Timelapse: 18.9.-15.11.2022
Coords: 46.346243, 33.541620 pic.twitter.com/mcyxfFX8Yq
Информацию о вечерних и ночных ударах по объектам врага в Скадовске (пансионат «Южный», где проживали оккупанты) и Чаплынке подтверджает канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны юга и Николаевской ОВА. Он также сообщает о прилете по оздоровительному лагерю «Лесная сказка» в Каховке, где базировались российские военные.
Предварительно известно о мощной детонации, количество «200-х» и «300-х» оккупантов устанавливается.
По данным итогового сведения ОК «Юг» за 15 ноября 2022 года, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение дня оказывали огненное влияние по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и выполнили более полусотни огневых задач. Кроме того, уничтожены два состава боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.