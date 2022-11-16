ВСУ нанесли мощные удары по позициям армии РФ на левом берегу Днепра под Херсоном 16.11.2022, 11:24

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Взрывы прогремели в Чаплинке, Скадовске и Каланчаке.

Прошедшие сутки на временно оккупированных территориях Херсонщины были неспокойными: предварительно известно о поражении вражеских объектов в Чаплинке, Каланчаке и Скадовском районе.

Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и «прилетах» по объектам и позициям оккупантов на левобережной части Херсонской области.

О «хлопках», прозвучавших вечером и ночью с 15 на 16 ноября в Каланчаке, Скадовском районе и Чаплинке, сообщают херсонские телеграмм-каналы.

Предварительно известно о точечных попаданиях ВСУ по позициям врага. В Новониколаевке Скадовского района, по имеющейся информации, поражен личный состав оккупантов: на место событий прибыла карета скорой помощи, а впоследствии три грузовика выехали в направлении Скадовска.

Масштабные разрушения одного из российских объектов в Каланчаке можно увидеть даже на спутниковых изображениях. Соответствующие снимки, датированные 15 ноября, обнародовал в Твиттере OSINT-исследователь, работающий под никнеймом Scil.

Ruins south of occupied Kalanchak (Kherson).



Site used by 🇷🇺 military. Satellite images show recent terramorphing, something still seems to be burning.



Can't really say this was it, but very high probability.



Coords:

46.22881086,33.29287043 https://t.co/6bZt5MU0iZ pic.twitter.com/yXlP6013yS — Scil (@scil_int) November 15, 2022

«Руины к югу от оккупированного Каланчака (Херсонщина). Участок используется российскими военными. Спутниковые снимки показывают недавний терраморфинг, кажется, что-то до сих пор горит. Не могу точно сказать, что это прилет, но очень большая вероятность. Координаты: 46.22881086, 33.29287043», – говорится в сообщении.

В то же время спутниковые снимки авиабазы во временно оккупированной Чаплынке свидетельствуют, что аэродром опустел. Похоже, что большинство техники отсюда вывезли. Осталось только несколько единичных транспортных средств.

Chaplynka, Kherson.



Russian base seems to be almost empty. Looks like most vehicles have been moved away. Only some seldom vehicles been left behind.



Timelapse: 18.9.-15.11.2022



Coords: 46.346243, 33.541620 pic.twitter.com/mcyxfFX8Yq — Scil (@scil_int) November 15, 2022

Информацию о вечерних и ночных ударах по объектам врага в Скадовске (пансионат «Южный», где проживали оккупанты) и Чаплынке подтверджает канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны юга и Николаевской ОВА. Он также сообщает о прилете по оздоровительному лагерю «Лесная сказка» в Каховке, где базировались российские военные.

Предварительно известно о мощной детонации, количество «200-х» и «300-х» оккупантов устанавливается.

По данным итогового сведения ОК «Юг» за 15 ноября 2022 года, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение дня оказывали огненное влияние по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и выполнили более полусотни огневых задач. Кроме того, уничтожены два состава боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.

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