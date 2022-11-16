В Минске на продажу выставили квартиру, которую хотел купить солист Deep Purple 2 16.11.2022, 11:38

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Стало известно, как она выглядит внутри.

В центре Минска продается стильная сталинка «без четкого стиля и эпохи». Интерьер трехкомнатной квартиры придумала дизайнер Анна Лазарь для своей семьи. Однажды в интервью для interior.ru она сказала, что в какой-то момент хотела продать сталинку, но передумала. Тогда среди тех, кто ею заинтересовался, был и солист известных групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер. Сейчас трешка выставлена на продажу в базе Realt.

Посмотрите, как выглядят комнаты и кухня, где пил кофе музыкант, и сколько стоит квартира?

Четырехэтажная сталинка на Красной, 5 была построена в 1954 году. Трехкомнатная квартира с двумя балконами продается на третьем этаже. Ее общая площадь — 87 «квадратов».

В квартире есть гостиная, отдельная кухня, две спальных комнаты со своей гардеробной и балконом. В трешке сделан качественный и современный ремонт в природных оттенках.

Дизайнер ставила перед собой задачу организовать удобное пространство для семьи с маленьким ребенком.

— Основная идея проекта — обволакивающее, успокаивающее пространство, в котором не существует четкого стиля и эпохи. Интерьер, в котором комфортно себя чувствует любой предмет — от антикварного консольного столика до объекта современного искусства. — рассказывала Анна журналу.

Кстати вся бытовая техника и мебель остаются в квартире.

После того, как ремонт был сделан, семья какое-то время хотела продать трешку. Одним из потенциальных покупателей был Джо Линн Тернер. По словам Анны, он даже заходил на чашку кофе.

— Это было сплошное удовольствие и восторг — угощать такого человека собственной кухне кофе, — поделилась хозяйка квартиры.

Поскольку дизайнер эту квартиру покупала, во время ремонта находила разного рода находки и, таким образом, знакомилась с домом.

Кроме гильз и чулков в навесном потолке в прихожей нашли рельсу трех метров длины. Так соседи в 1980-е пытались исправить проседающий пол.

Не волнуйтесь, рельса успешно демонтирована.

В жилых комнатах на полу паркет, в зонах с плиткой сделаны теплые полы.

В отделке использованы материалы из Нидерландов, Италии и Великобритании. Мягкая мебель и столы — итальянских брендов. Сантехника — Jacob Delafon, встроенные холодильники и винный шкаф — Liebherr, бытовая техника — Neff, стиральная, сушильная и посудомоечная машина — Siemens.

Санузел в квартире совместили. Он получился просторным, поэтому разместили и душ, и ванну.

Стоит квартира — 295 тысяч долларов (3391 доллар за метр).

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