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Война переходит в новую фазу

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  • Гарри Каспаров
  • 16.11.2022, 11:33
  • 6,386
Война переходит в новую фазу
Гарри Каспаров
фото: delfi

Путин будет пытаться отчаянно удержать часть награбленного.

Произошло событие, которого мы так долго ждали – Херсон освобожден. Мы стали свидетелями еще одного стратегического поражения Путина. Потеря Херсона и других территорий на западном берегу Днепра кардинально меняет всю военно-политическую ситуацию. Наступательный потенциал российской армии исчерпан, все стратегические возможности наступления были реализованы.

Можно и нужно быть бдительными на севере – не исключена отчаянная попытка нового броска с территории Беларуси. Но судя по последним данным, трудно представить, как Россия сумеет собрать мощную группировку, даже отдаленно сопоставимую с той, которая перешла украинскую границу на этом направлении 24 февраля и тоже потерпела поражение.

Поэтому можно говорить о том, что война переходит в новую фазу, когда Путин будет пытаться отчаянно удержать часть награбленного. Но после взятия Херсона возникает новая ситуация, связанная с тем, что если раньше Украина планировала решать проблему Крыма когда-то в отделенном будущем, то сейчас военная ситуация может оказаться иной.

Наступление из Херсона в сторону Крыма, а точнее попытка перерезать сухопутный коридор, представляется мне достаточно очевидной. Не надо быть большим стратегом, чтобы понимать, что вести оборону в степи будет достаточно сложно – рельеф местности, насколько я себе представляю географию региона, крайне благоприятен для наступающей стороны.

И учитывая и военный потенциал, и психологический настрой украинцев, я надеюсь, что в недалеком будущем мы станем свидетелями новых успехов украинской армии.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

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