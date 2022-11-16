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Президент США и премьер Британии обсудили ответ на ракетный удар по Польше

  • 16.11.2022, 11:44
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Президент США и премьер Британии обсудили ответ на ракетный удар по Польше

Лидеры двух стран провели переговоры во время экстренного саммита на Бали.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился 16 ноября с президентом США Джо Байденом и лидерами НАТО на экстренной встрече на Бали в рамках G20 по падению ракеты в Польше, в результате чего погибли люди, сообщает The Sun.

Лидеры G7 и НАТО осудили атаки России на украинские города 15 ноября, ставшие самыми массовыми с начала широкомасштабного вторжения РФ.

«Мы осуждаем варварские ракетные атаки, которые Россия совершила во вторник по украинским городам и гражданской инфраструктуре», – говорится в заявлении.

Они также пообещали помочь с расследованием Польшей падения ракеты у границы с Украиной и будут «поддерживать тесную связь, чтобы определить следующие шаги в ходе расследования».

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины и украинского народа перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также нашу неизменную готовность привлечь Россию к ответственности за ее дерзкие нападения на украинские общины, даже когда G20 собирается для решения более широких последствий война. Мы все выражаем соболезнования семьям погибших в Польше и Украине», — говорится в совместном заявлении лидеров G7.

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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