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Сотрудница минского ЖЭС продала чужую квартиру без ведома хозяина

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  • 16.11.2022, 12:05
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Сотрудница минского ЖЭС продала чужую квартиру без ведома хозяина

Деньги мошенница присвоила себе.

Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее она уже была осуждена за мошенничество с недвижимостью.

В мошенничестве в особо крупном размере обвиняется 62-летняя минчанка, сотрудник одного из ЖЭС Фрунзенского района. В 2017 году она установила доверительные отношения с ведущим асоциальный образ жизни потерпевшим. Женщина убедила его в том, что при непогашении долгов по коммунальным платежам его выселят из квартиры. Чтобы этого избежать, женщина предложила оформить на ее имя доверенность якобы для получения кредита и погашения долгов.

Она также убедила мужчину в том, что он скоро будет направлен в лечебно-трудовой профилакторий. Якобы, для того чтобы избежать направления его в ЛТП, она организовала регистрацию потерпевшего в частных домах на территории Минской области.

Затем она продала чужую квартиру без ведома ее хозяина за сумму более 75 тыс. рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

«Вину в содеянном женщина не признала, причиненный своими действиями ущерб не возместила. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество с недвижимостью», отметили в прокуратуре.

Избранную ранее в отношении обвиняемой меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней — заключение под стражу. За мошеннистчество в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 УК Беларуси) ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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