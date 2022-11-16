закрыть
16 ноября 2022, среда, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Взрыв в Пшеводуве: Матеуш Моравецкий поговорил с премьер-министром Украины

1
  • 16.11.2022, 12:10
  • 4,012
Взрыв в Пшеводуве: Матеуш Моравецкий поговорил с премьер-министром Украины
Матеуш Моравецкий

Денис Шмыгаль рассказал главе польского правительства о массированной ракетной атаке РФ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поговорил с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает TVP.

Премьер-министр Украины сообщил, что Россия во вторник нанесла массированный ракетный удар по его стране, многие из атак пришлись по областям, граничащим с Польшей.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий поговорил с Денисом Шмыгалем. Украинский премьер сообщил, что Россия вчера нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, Россия применила около 80 ракет, многие из них попали по областям, граничащие с Польшей», – сообщил представитель польского правительства в Twitter.

Украинской стороне сообщили, что во вторник после 15 часов на территории расположенного недалеко от границы с Украиной села Пшеводув (Грубешувский повет, Люблинское воеводство) упал снаряд, в результате взрыва погибли два гражданина Польши.

Российские войска во вторник днем нанесли крупномасштабный ракетный удар по Украине, в основном по энергетическим объектам.

Президент Анджей Дуда говорил об этом ночью с президентом США Джо Байденом.

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко