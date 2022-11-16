Взрыв в Пшеводуве: Матеуш Моравецкий поговорил с премьер-министром Украины 1 16.11.2022, 12:10

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Матеуш Моравецкий

Денис Шмыгаль рассказал главе польского правительства о массированной ракетной атаке РФ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поговорил с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает TVP.

Премьер-министр Украины сообщил, что Россия во вторник нанесла массированный ракетный удар по его стране, многие из атак пришлись по областям, граничащим с Польшей.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий поговорил с Денисом Шмыгалем. Украинский премьер сообщил, что Россия вчера нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, Россия применила около 80 ракет, многие из них попали по областям, граничащие с Польшей», – сообщил представитель польского правительства в Twitter.

Украинской стороне сообщили, что во вторник после 15 часов на территории расположенного недалеко от границы с Украиной села Пшеводув (Грубешувский повет, Люблинское воеводство) упал снаряд, в результате взрыва погибли два гражданина Польши.

Российские войска во вторник днем нанесли крупномасштабный ракетный удар по Украине, в основном по энергетическим объектам.

Президент Анджей Дуда говорил об этом ночью с президентом США Джо Байденом.

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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