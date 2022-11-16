«Нью-Джерси» Егора Шаранговича одержало десятую победу подряд 4 16.11.2022, 12:16

Егор Шарангович

Клуб белорусского нападающего одолел «Монреаль» в матче чемпионата НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» в Канаде одолел «Монреаль» и продлил победную серию до десяти матчей. Белорусский нападающий юбиляров Егор Шарангович выходил на лед в тройке с Йеспером Браттом и Доусоном Мерсером, cообщает pressball.by.

Баллами по системе «гол + пас» не отметился. Завершил встречу с показателем полезности -1. За 12 минут 20 секунд на площадке один бросок в створ нанес и один заблокировал.

Шарангович не набирает бомбардирских баллов в шести матчах подряд. После 16 проведенных в чемпионате игр на его счету 6 (3+3) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Монреаль — Нью-Джерси — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Шайбы: 0:1 — Д.Хьюз (6) (Д.Хэмилтон, Братт, 23.57-бол.). 0:2 — Д.Хэмилтон (5) (26.06). 1:2 — Дадонов (1) (Монахан, Д.Савар, 29.55). 1:3 — Д.Хьюз (7) (Мерсер, 35.29). 1:4 — Братт (6) (Д.Хьюз, Мерсер, 52.19). 1:5 — Марино (2) (59.56-п/в).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».