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«Как Майкл Джордан»: ВСУ показали ювелирное уничтожение российского танка

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  • 16.11.2022, 12:21
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«Как Майкл Джордан»: ВСУ показали ювелирное уничтожение российского танка

Украинские бойцы удивили точностью удара.

На одном из направлений ВСУ показали настоящий мастер-класс по уничтожению вражеского танка. Проделанная работа настолько ювелирно меткая, что не может не удивлять.

Видео, как ВСУ уничтожают вражеский танк, выложили в телеграм-канале «Оперативный ВСУ».

«Не забываем, пока нас пытаются деморализовать, ВСУ непрерывно уничтожает москалоту всеми возможными способами. И даже такие маленькие птички могут уничтожать броню оккупантов, если ты в душе Майкл Джордан», — подписали видео его авторы.

На кадрах видно как дрон, «вооружившись» гранатой, нашел цель – российский танк и сбрасывает взрывчатку. Она «маневрирует» в воздухе и попадает точно в открытый люк и взрывается.

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