«Как Майкл Джордан»: ВСУ показали ювелирное уничтожение российского танка

«Как Майкл Джордан»: ВСУ показали ювелирное уничтожение российского танка2
- 16.11.2022, 12:21
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Украинские бойцы удивили точностью удара.
На одном из направлений ВСУ показали настоящий мастер-класс по уничтожению вражеского танка. Проделанная работа настолько ювелирно меткая, что не может не удивлять.
Видео, как ВСУ уничтожают вражеский танк, выложили в телеграм-канале «Оперативный ВСУ».
«Не забываем, пока нас пытаются деморализовать, ВСУ непрерывно уничтожает москалоту всеми возможными способами. И даже такие маленькие птички могут уничтожать броню оккупантов, если ты в душе Майкл Джордан», — подписали видео его авторы.
На кадрах видно как дрон, «вооружившись» гранатой, нашел цель – российский танк и сбрасывает взрывчатку. Она «маневрирует» в воздухе и попадает точно в открытый люк и взрывается.