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Стало известно, что означает жировка с красным штампом

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  • 16.11.2022, 12:26
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Стало известно, что означает жировка с красным штампом

Кто ее получает?

Что означает красный штамп на извещениях об уплате жилищно-коммунальных услуг в Беларуси, рассказывает zviazda.by.

Жировку в Беларуси нужно оплачивать не позже 25-го числа каждого месяца за услуги, которыми пользовались в прошлом месяце, напоминает журналист издания Маргарита Дроздова.

В качестве примера из жизни газета рассказывает историю, когда жировка была оплачена ночью 26-го числа. В следующем месяце владелице квартиры пришла уже новая жировка с красным штампом: «Срочно погасите долг». Так обычно предупреждают должников, которые просрочили платеж.

За каждый день просрочки придется заплатить пеню в размере 0,3% от суммы долга.

Если владельцы жилья игнорируют в течение 2 месяцев подряд оплату услуг ЖКХ, их могут начать беспокоить специалисты расчетно-справочных центров. Они могут звонить на домашний телефон, высылать письменные напоминания или лично навещать неплательщика.

Если в такой семье должников есть дети-школьники, то домой может прийти классный руководитель или участковые инспекторы милиции.

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