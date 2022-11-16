Генсек НАТО собирает Североатлантический совет из-за ракетного удара по Польше 4 16.11.2022, 12:33

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Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org

По его результатам будет проведена пресс-конференция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет 16 ноября встречу Североатлантического совета по взрывам в Польше.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического союза.

«В среду, 16 ноября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет председательствовать на встрече Североатлантического совета для рассмотрения вчерашних взрывов в Восточной Польше вблизи границ с Украиной», – говорится в заявлении.

После заседания Североатлантического совета Столтенберг проведет пресс-конференцию.

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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