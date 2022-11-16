Украинский эксперт: Лукашенко не сможет прокормиться без дотаций Кремля 3 16.11.2022, 12:38

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Нелегитимный режим ждет полная блокировка.

Украинский эксперт Сотниченко Сергей в статье для «Нового времни» пишет о конце товарного хаба СНГ:

— Сегодня на фоне боевых действий на территории Украины мы видим изменения в пользу Европейского курса. С полномасштабным вторжением России на территорию Украины наше общество само способствует ранее вялым процессам.

С началом войны, по словам Путина и его пропагандистов, они стоят на пороге изменения мирового порядка. С нашей точки зрения, судя по карте, изменения выглядят следующим образом: хоть Беларусь и считается союзником Путина, но с точки зрения товарной составляющей это союзничество приведет ее в блокировку со стороны всего мира и товарооборот в этой стране будет невозможен.

Беларусь держится только на дотациях кремля, а кремль дотирует эту страну, потому что им на сегодня выгодно использование военных аэродромов и плацдарма для накопления войск. Иной стратегической цели у Кремля нет. Беларусь, приняв сторону, оказалась отрезанной от Еврозоны. Как только кремль не сможет дотировать Беларусь, прокормиться ей с нелегитимным режимом Лукашенко не удастся.

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