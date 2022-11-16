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Музыкант из Волковыска попал в сторис группы Metallica

  • 16.11.2022, 12:51
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Музыкант из Волковыска попал в сторис группы Metallica

Белорусский рокер не ожидал такого эффекта.

Музыкант из Волковыска Павел Павлович любит делать каверы на хиты известных рок-групп и выкладывать видео в свой Instagram. Иногда группы замечают виртуозную игру и делятся его постами на своих страницах. Но того, что случилось в начале ноября, 26-летний парень точно не ожидал. Его видео заметила легендарная группа Metallica. Об истории пишет NewGrodno.By.

— Я решил записать обычный reels, с душой сыграл, выкинул к себе на страницу, сделал «сторис» и пошел спать. А уже на следующий день обнаружил, что сама Metallica добавила меня к себе в истории, — говорит парень и признается, что, конечно, был очень рад.

Он отмечает, что сыграть такие каверы мастерски не так уж просто, композиции довольно сложные. Но сама запись происходит быстро, больше времени уходит на монтаж.

На странице Metallica — 9 миллионов подписчиков. Некоторые из них пришли в комментарии к жителю Волковыска и выразили восхищение его игрой на гитаре. У самого музыканта подписчиков совсем мало, но его публикация в итоге получила больше полутысячи лайков — это где-то в десять раз больше обычного.

Павел рассказал, что он и раньше попадал на страницы известных рок-групп: его отмечали в соцсетях Atilla, At the Gates, Children of Bodom, Riot, Fear Factory. Между прочим, именно с Children of Bodom началась у парня любовь к тяжелой музыке. Он учился играть на акустической гитаре с восьми лет, а однажды увидел выступление этой группы и захотел стать таким же виртуозом, как эти финские музыканты. Первую электрогитару ему подарил отец, тоже музыкант, с которым они впоследствии вместе выступали на корпоративах.

Павел Павлович начинал играть в родном Волковыске, затем был гитаристом в кавер-бэндах в Гродно во время учебы. А сейчас молодой человек живет в Польше и является лид-гитаристом польской металл-группы Neaghi.

— Играю злой металл в Польше, но связи с Гродненщиной не теряю. У меня тут много друзей, — говорит он.

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