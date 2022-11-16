Нефтепровод «Дружба» остановлен после удара РФ по Украине 1 16.11.2022, 12:52

3,840

Прокачка нефти по южной ветке прекратилась.

В результате ракетных ударов по Украине временно приостановлена транспортировка сырой нефти по трубопроводу «Дружба». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что по этому трубопроводу идут поставки нефти в Венгрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеобращение Сийярто в Facebook.

По имеющейся информации, сам нефтепровод «Дружба», не пострадал, но был поврежден элемент инфраструктуры, эксплуатирующий нефтепровод - трансформаторная подстанция, заявил он.

«Транспортировка по трубопроводу, вероятно, сможет возобновиться в ближайшее время, энергоснабжению Венгрии ничего не угрожает», - добавил Сиярто.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».