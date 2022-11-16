Политзаключенного анархиста, которому уже дали 18 лет, начали судить снова 3 16.11.2022, 13:11

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За события двенадцатилетней давности.

В суде Заводского района Минска 15 ноября начался новый суд над политзаключенным активистом анархистского движения Дмитрием Дубовским. Меньше года назад он вместе с соратниками уже был приговорен к 18 годам лишения свободы. Но в сентябре на него завели новое дело — за события, которые произошли больше 12 лет назад. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). В чем именно обвиняют Дмитрия Дубовского, стало известно только из сообщений в телеграм-каналах провластных пропагандистов, которых допустили на суд.

Оказалось, речь о событиях, произошедших в Минске и Солигорске в 2009 и 2010 годах. В Минске тогда забросили дымовую шашку на территорию Министерства обороны, затем на проезжей части дороги состоялась акция со скандированием лозунгов. По версии следствия, в этом участвовал Дубовский. Позже, согласно обвинению, в Солигорске он закинул факел в окно опорного пункта милиции, а в Минске разбил куском плитки стекло в Доме профсоюзов, участвовал в поджоге филиала банка, в сентябре 2010-го поджег двери КПП на Окрестина.

Сам политзаключенный вину почти по всем пунктам не признал, он подтвердил лишь участие в событиях в Солигорске, но подчеркнул, что не считает свои действия преступными. По его словам, они были продиктованы «крайней необходимостью». Тем не менее, как отмечают правозащитники, пропагандисты пишут о его виновности как о доказанном факте, хотя суд еще не состоялся.

Напомним, Дмитрия Дубовского задержали 28 октября 2020 года при попытке перейти границу. Тогда же были арестованы трое его соратников — анархисты Игорь Олиневич, Дмитрий Резанович, Сергей Романов. Всех четверых обвинили по целому ряду статей (терроризм, незаконные действия с оружием, трансграничная контрабанда оружия) в поджоге автомобилей силовиков, здания ГАИ и Госкомитета судэкспертиз в Гомельской области. Приговор им вынесли 22 декабря 2021 года. Дубовский получил 18 лет лишения свободы, Резанович — 19, Олиневич и Романов — по 20 лет лишения свободы.

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