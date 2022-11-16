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Российские солдаты «слили» свои позиции в Беларуси

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  • 16.11.2022, 13:18
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Российские солдаты «слили» свои позиции в Беларуси
фото: REUTERS

Наемники рассказали, что на полигонах под Слонимом их находится около 700 человек — пехота и танкисты с артиллерией.

Белорусский журналист связался с российскими наемниками, которые находятся в Беларуси, и выведал информации об их численности и месте дислокации, сообщает УНИАН.

Российские военные сами вышли на связь – они разместили сообщение с просьбой о помощи со сломанным авто в одном из Telegram-каналов, журналист вызвался помочь. Вскоре военные связались с «небезразличным гражданином».

В ходе разговора спецкору удалось выяснить, что эти военные – наемники.

«Солдаты ВС РФ рассказали, что стоят около магазина Delfa в г. Барановичи, и их очень нужно отбуксировать в район Слонима. Скинули нам и фото авто — Белая Нива 2329, 2000 г. с гос. номером м661тм-21 (Чувашская республика, РФ), а точнее из города Ядрин. А пока мы якобы спешили на помощь, пошел разговор. Солдаты сказали, что не знают сколько еще будут в Беларуси и цитата: «Самих уже все достало домой к семье охото». А на вопрос: "По мобилизации вы тут или так?» собеседник ответил коротко: «Наемники» (пошли на службу по краткосрочному контракту)», – рассказывают журналисты.

Наемники раскрыли место дислокации и рассказали, что на полигоне находится около 700 человек — пехота и танкисты с артиллерией.

«Разговор был короткий, но он успел рассказать достаточно. К примеру, он также написал, что солдаты ВС РФ знают куда конкретно их отправляют в Украину. По его словам, «в Херсоне тоже все знали», и сказал, что на Херсонском направлении стоят БАРСы (резервисты боевого армейского резерва ВС РФ). И да, наш собеседник раскрыл и место дислокации наемников ВС РФ на территории Беларуси — район деревни Чепелево, Слонимский район, Гродненская область», – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне, сами не понимая, подтвердили, что в больницах беларуского Мозыря в марте 2022 года находились раненые солдаты ВС РФ.

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