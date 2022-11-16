Парламент Чехии признал режим в России террористическим 2 16.11.2022, 13:22

За резолюцию проголосовали 129 из 156 депутатов.

В Чехии приняли резолюцию, в которой российский режим признан террористическим. Такое решение было принято Палатой депутатов Чехии (нижняя палата парламента).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующую резолюцию.

Известно, что за проголосовали 129 из 156 присутствующих депутатов, против были 14 депутатов от оппозиционного движения «Свобода и прямая демократия» (СПД).

В частности, в резолюции осуждается нападение РФ на Украину, российские удары по объектам энергетической инфраструктуры, а также не признаются результаты так называемых «референдумов», на основании которых РФ присоединила к себе оккупированные территории.

В документе указано, что действия РФ приводят к «широким ограничениям или перебоям в подаче электроэнергии, воды или тепла, подвергая опасности гражданское население».

При этом депутаты парламента Чехии поддержали инициативу создать специальный трибунал для судебного преследования за преступления агрессии, а также под руководством Международного уголовного суда расследовать и наказать виновных в военных и преступлениях против человечности, совершенных РФ.

Напомним, ранее Сенат Польши и парламент Эстонии также признали российский режим террористическим.

Добавим, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей нынешний российский режим террористическим.

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