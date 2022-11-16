«Пришел в поликлинику в 5:30, а передо мной уже 32 человека»: белорусы выстраиваются в очереди на прием к врачу 1 16.11.2022, 13:23

В жодино «три врача на весь город».

Жодинец пришел в поликлинику в 5:30, и перед ним уже было 32 человека.

«В поликлинике Жодино люди с раннего утра занимают очередь у аппарата, который выдает талоны с номером в регистратуре», — сообщил EX-PRESS.BY местный житель. В качестве доказательства он прислал снимки.

По его словам, он пришел в поликлинику в 5:30, и перед ним уже было 32 человека.

Аппарат, выдающий талоны, начинает работать с 6:00, но к этому времени к нему уже стоит очередь. «Чтобы взять талон в электронную очередь, надо отстоять живую», — резюмировал жодинец.

Напомним, в сентябре местный житель показал очередь из десятков пациентов на первом этаже городской поликлиники.

«В Жодино «красную зону» перенесли на 1 этаж. Там же сдают тест на коронавирус. Помещение 7 на 3 метра. Большое спасибо тому, кто это сделал. Три врача на весь город», — написал он.

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