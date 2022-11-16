«Представляю панику синепалого и колхозной хунты» 16.11.2022, 13:31

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Как белорусы реагируют на скрытую мобилизацию.

Украинские эксперты говорят, что после ухода из Херсона РФ будет пробовать (повторить наступление https://charter97.org/ru/news/2022/11/15/524221/) на север Украины, в частности — с помощью белорусских войск.

Тем временем в Беларуси идет скрытая мобилизация.

Сайт Charter97.org посмотрел, как на это отреагировали белорусы.

«Шухер с повестками неспроста, может и попереть. Голова то у Лукашенко дурная, продался с потрохами плюгавому. Подозрительная активность в районе Бреста. Очередная подлянка неизбежна».

«Идти на убой добровольно или по приказу какого-то придурка — это верх безрассудства. Значит, те кто пойдет, пусть потом не жалуются».

«Таракан и Путин хотят еще больше позора? Хотя... Что им осталось? Все равно через года 2-3 их не будет уже».

«Представляю панику синепалого и колхозной хунты».

«Для Беларуси призыв 300 тысяч трудоспособных мужчин равносилен экономической катастрофе».

«Витя с Димой тоже под мобилизацию пойдут? Кстати, Коля тоже уже достиг призывного возраста».

«Лукаш сам, понятное дело, не пойдет. И Диму-Витю-Колю при себе оставит, мусоров, кгбшников вокруг себя расставит. А вот армию можно и в расход, тем более она, судя по всему, под Путиным уже ходит».

«Лучше белые кальсоны выставить на передовой, чем воевать за Путина против братской Украины! Возможен и поворот оружия на тех, кто будет гнать на убой, будь он русский или ябатька!»

«Эти упыри погонят на бойню прямо «с колес», без кормежки и обеспечения. Оружие заставят забирать у убитых из предыдущей партии. И так до полного истощения людских ресурсов».

«Русские мечтают, чтобы к ним подключились белорусы и также замазались кровью украинцев. Много белорусов поляжет в пакеты, если они полезут к соседям. А россияне будут сзади в загрядотрядах».

«Дурные «ябатьки» встречали эшелоны рашистов с хлебом и солью. Вот и хорошо, с хлебом и солью встретили свою смерть. Все идет по плану. К танкам ведра приварили, черные мешки закупили, мобилизационные предписания заказали. Осталось ждать приказа. А приказ будет, Путин любит жертвоприношения».

«Как только получу оружие, желательно пулемет, то московиты и лукашеновские офицеры — законная цель. Первая граната пойдет в командира лукашиста, ночью в офицерскую палатку. Или в штаб из гранатомета».

«Ябатьки привели рашистов в страну, так пусть теперь идут и воюют в одном строю с ними».

«В саму Россию ВСУ может и не пойдут, отбросят за границу, но Беларусь очистят, чтобы выравнять европейскую границу».

«Сейчас только ленивый не говорит о возможности нападения из Беларуси, а «встреча» будет настолько горячей (буквально — обжигающей), что никаких шансов нет ни у Путина, ни у примкнувшего к нему Лукашенко».

«Ждем калиновцев в Беларуси. Очередь из желающих давить лукашистскую гадину будет как в феврале в Украине возле военкоматов».

«Удар по синепалу будет и от партизан, и от тех, кого уволили, пытали, гнобили, избивали. Таких не на одну дивизию наберется — все хотят перемен. А с началом войны — это осуществимо».

«Таракана со страны убрать надо — и угроз никому не будет, и народ заживет».

«У лукашистов нет мозгов и инстинкта самосохранения, раз они хотят присоединяться к новогодним траурным мероприятиям в Беларуси».

«Жизнь военнослужащих РБ будет зависеть только от их самих! Либо их ликвидируют в мясорубке, либо они перестанут быть трусливыми и зашуганными животными и присоединятся к ВСУ, либо сразу же расстреляют своих преступных недокомандиров, повернут свое оружие и пойдут на Минск! Тогда и будет развязка сценария по освобождению Беларуси».

«Надо просто дать им собраться кучно на границе в Беларуси и ударить «Хаймарсами» прямо перед вторжением: по аэродромам, по скоплению техники и по казармам».

«Лукашисты нервничают. Вдруг эти «нападатели» побегут обратно до Минска и дальше — до российской границы? А на их плечах будет все время висеть ВСУ и полки Калиновского? А Лукашенко будет бежать впереди, но «Хаймарсы» и другие ракеты могут догнать».

«Предполагал, что война закончится в Крыму. Но если опять будет вход с территории Беларуси, то есть вероятность, что война закончится у нас в стране вместе с падением усатого режима».

«Калі гнаць нечысьць ардыньскую, дык да Масквы».

«Лука — подстрекатель и поджигатель вторжения в феврале 2022. Экономика у гауляйтера уничтожена, денег нет, поэтому Лукашенко готов за деньги Москвы выполнять любой приказ Кремля. Каждый белорус, который направит оружие против московитов и лукашистов, станет национальным героем свободной Беларуси».

«Раз уж Беларуси суждено освободиться от лукавого упыря силовым путем — так тому и быть», — пишут белорусы.

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