В Донецке российский танк на полном ходу переехал такси 4 16.11.2022, 13:39

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Видео с камеры мобильного телефона оккупанта.

Российские военные на танке на полном ходу раздавили машину такси на одном из перекрестков города. В оккупированном Донецке российские военные на танке раздавили автомобиль такси в центре города.

Последствия аварии на камеру мобильного телефона снял российский солдат, обвиняя в произошедшем водителя такси.

На опубликованных кадрах раздавленный автомобиль, по передней части которого проехал танк. Капот и двигатель полностью раздавлены, переднее стекло разбито. На асфальте можно заметить следы от танка, который остановился в 10 метрах от авто.

Рядом проезжает РСЗО «Град» с Z- свастикой на корпусе, которой российские военные маркируют свою технику. На опубликованных кадрах слышно речь российского военного, который, судя по голосу, находится в состоянии алкогольного опьянения. Он утверждает, что в аварии виновен водитель такси.

«Значит шо, ребятки у нас танк не увидели. Не увидели танк, как это можно было сделать? Ну, такси, чего удивляться», - заявляет российский военный.

Пользователи социальных сетей отмечают, что российские оккупанты регулярно передвигаются на тяжелой бронетехнике по оккупированном Донецку без соблюдения правил дорожного движения, в результате чего происходит большое количество аварий и ДТП на дорогах города.

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