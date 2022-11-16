Премьер Нидерландов: Падение ракеты в Польше — следствие ужасающих ударов РФ по Украине 1 16.11.2022, 13:52

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Марк Рютте

Расследование установит все детали произошедшего.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте возложил ответственность за падение ракеты на востоке Польши, в результате которого погибли мирные жители, на РФ.

По его словам, данный вопрос обсуждался во время встречи членов Большой семерки на Бали, где сейчас проходит саммит G20.

Рютте заверил о полной поддержке Польши в расследовании инцидента, чтобы установить все факты, отметив при этом, что без российской агрессии трагедии бы не случилось.

«Ясно одно: этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России по Украине. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии», — подчеркнул нидерландский премьер.

One thing is clear: this would not have happened without Russia’s horrific missile attacks against Ukraine. We continue to support Ukraine in its defence against the Russian aggression. (2/2) — Mark Rutte (@MinPres) November 16, 2022

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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