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Премьер Нидерландов: Падение ракеты в Польше — следствие ужасающих ударов РФ по Украине

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  • 16.11.2022, 13:52
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Премьер Нидерландов: Падение ракеты в Польше — следствие ужасающих ударов РФ по Украине
Марк Рютте

Расследование установит все детали произошедшего.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте возложил ответственность за падение ракеты на востоке Польши, в результате которого погибли мирные жители, на РФ.

По его словам, данный вопрос обсуждался во время встречи членов Большой семерки на Бали, где сейчас проходит саммит G20.

Рютте заверил о полной поддержке Польши в расследовании инцидента, чтобы установить все факты, отметив при этом, что без российской агрессии трагедии бы не случилось.

«Ясно одно: этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России по Украине. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии», — подчеркнул нидерландский премьер.

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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